هولندا تغلق عدة وحدات للطوارئ والحوادث بالمستشفيات

المصدر: د ب أ

يواجه النظام الصحي في هولندا صعوبات شديدة بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، ما أدى إلى إغلاق وحدات الحوادث والطوارئ مؤقتا في المستشفيات في مدن متعددة.

وقال إرنست كويبرز، رئيس الشبكة الهولندية للرعاية الطبية المركزة، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إن وحدات الطوارئ والحوادث في المستشفيات في أمستردام وروتردام ولاهاي اضطرت للإغلاق لعدة ساعات بسبب نقص العاملين بها وشغل كافة الأسرَّة.

وتطلب الأمر نقل مرضى الطوارئ إلى مستشفيات أخرى أو مدن أخرى في سيارات الإسعاف.

ولمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، شددت الحكومة القيود وفرضت إغلاقا جزئيا في البلاد.

ومع ذلك، تتوقع المستشفيات خفضا بنسبة 40% فى خدمات الرعاية المنتظمة حتى تشرين ثان/نوفمبر، أو حتى ما نسبته 75% إذا لم يكن للتدابير الجديدة تأثير.

ووصف كويبرز الوضع الراهن بـ "القاتم"، مقارنة بالموجة الأولى للفيروس.

وأوقفت المستشفيات بالفعل مئات العمليات وألغت العديد من خدمات العلاج.

وسجلت هولندا ما يقرب من 44 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 252 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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