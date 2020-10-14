ارتفاع عدد إصابات كورونا في فرنسا إلى 798 ألفاً

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 798 ألفاً و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا من جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32 ألفاً و982 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس، 105 آلاف و203 مصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز