ألمانيا تتجاوز 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 5132 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات 5 آلاف إصابة في غضون يوم واحد منذ أبريل الماضي.

وارتفع عدد الإصابات بواقع ألف إصابة مقارنة بأمس، وكان أعلى مستوى في الإصابات منذ أبريل الماضي سجلته ألمانيا يوم السبت بواقع 4721 حالة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 2828 إصابة.

وكانت أعداد الإصابات في منتصف أبريل الماضي مرتفعة كما هي الآن، ومع ذلك لا يمكن مقارنة القيم مع بعضها، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات، وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

وكتب المعهد عن الوضع الحالي: "حالياً يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا. ولذلك، نناشد بشكل مُلحّ أن يلتزم جميع السكان بالحماية من العدوى".

وأوضح المعهد أن نسبة الإصابة تزداد بشكل طفيف بين كبار السن، ويعتبر كبار السن بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بمسار حاد من عدوى كورونا مقارنة بالشباب.

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