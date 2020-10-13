انفجار أكبر قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية

المصدر: رويترز

انفجرت أكبر قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر اليوم خلال محاولة غواصين من البحرية إبطال مفعولها.

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصاً من المنطقة التي عثر فيها على القنبلة تالبوي التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب) عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن أن "عملية إبطال المفعول تحولت إلى تفجير. يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد آخر.

ويقع المكان الذي عُثر فيه على القنبلة خارج بلدة أشوينواويشتشه شمال غربي بولندا، حيث تم افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال عام 2016، لكنَّ متحدثاً باسم رئيس بلدية البلدة قال لوكالة الأنباء البولندية إن الانفجار لم يؤدِّ إلى إصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز