روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة والوفيات بكورونا

المصدر: رويترز

سجلت روسيا اليوم "الثلاثاء" زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و326178 لكن السلطات قالت إنها لا تعتزم فرض العزل العام في ربوع البلاد.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك اليوم إن روسيا لا ترى حاجة لفرض قيود على النشاط التجاري ردا على ارتفاع عدد الحالات.

وأضافت في تصريحات تناقلتها وكالات أنباء روسية "رغم تزايد عدد الحالات فإننا لا نتحدث اليوم في روسيا عن إغلاق الاقتصاد وتعليق بعض الأنشطة التجارية وبعض قطاعات الاقتصاد لأننا لا نرى ما يدعو لذلك".

وتأتي تصريحاتها بعد يوم من تصريح الكرملين بأن روسيا يمكن أن تتحلى بمرونة أكبر في تعاملها مع كوفيد-19 مقارنة بقرارها فرض العزل العام في وقت سابق من العام الحالي.

كان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد قال للصحفيين أمس الاثنين إن روسيا لديها مساحة أكبر للمناورة مقارنة بالفترة السابقة في مواجهة الجائحة وذلك بفضل تحسن أساليب العلاج وتوفر المزيد من الأسرة بالمستشفيات ونظام لتعقب الفيروس.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أوليج جريدنيف نائب وزير الصحة قوله اليوم الثلاثاء إن نحو 90 بالمئة من أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 أصبحت مشغولة الآن. وأوضح أن 20 بالمئة من الذين نقلوا إلى المستشفيات يعانون أعراضا بسيطة ويمكن أن يعودوا إلى منازلهم.

وقال ألكسندر جوريلوف مدير أحد معاهد الأبحاث التابعة لهيئة حماية المستهلك اليوم الثلاثاء إن روسيا لا ترى ضرورة لفرض قيود على النشاط الاقتصادي في مواجهة تزايد أعداد الإصابة.

والعاصمة موسكو هي الأكثر تضررا بكوفيد-19. وفتحت المدينة، التي يقطنها قرابة 13 مليون نسمة وسجلت 4618 حالة جديدة اليوم الثلاثاء، مستشفيين مؤقتين وأمرت الشركات بتشغيل 30 بالمئة على الأقل من موظفيها عن بعد.

وأعلن مركز مواجهة فيروس كورونا اليوم أن البلاد سجلت زيادة قياسية في عدد الحالات الجديدة بلغت 13868 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 22966.

وتحتل روسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 145 مليون نسمة المركز الرابع على مستوى العالم في عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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