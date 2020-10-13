الحكومة الفرنسية تناقش إجراءات إضافية لمحاربة كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للإسكان إيمانويل وارجون إن الحكومة ستجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة تعزيز إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وردا على سؤال في إذاعة راديو سود عن احتمال فرض حظر للتجول في المدن التي تتزايد فيها الحالات مثل باريس، أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي قال إنه لا يمكن استبعاد أي خيارات.

من جهتها قالت الوزيرة في الحكومة الفرنسية مارلين شيابا اليوم إن الحكومة لا يمكنها استبعاد فرض حظر تجول في المدن بما فيها باريس للحد من انتشار المرض.

وأضافت لتلفزيون (إل.سي.آي) ردا على سؤال عن إمكانية فرض حظر تجول "تجري دراسة كل شيء. لا يمكن استبعاد شيء".

وقالت السلطات إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب مرض كوفيد-19 تجاوز 1500 أمس الاثنين لأول مرة منذ 27 مايو.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن ماكرون سيتحدث عن الوباء في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء.

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