4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أكثر من 4000 حالة في غضون يوم واحد، بعدما تراجعت الأعداد في يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكاتب الصحة في غضون يوم واحد بلغ 4122 حالة.

وكان قد تم تجاوز رقم 4000 حالة خلال يوم واحد، يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ شهر نيسان/أبريل الماضي. وتم تسجيل إجمالي 4721 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم السبت الماضي.

ولكن عدد الحالات التي تم تسجيلها مثلا أمس الاثنين بلغ 2467 حالة جديدة فقط. ووفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 329453 حالة على الأقل منذ بدء تفشي الفيروس، وبلغ إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا 9634 حالة حتى الآن، وزاد بذلك على ما كان عليه أمس الاثنين بإجمالي 13 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب نحو 279300 شخص على الإصابة بالفيروس في ألمانيا منذ بدء انتشاره في الربيع الماضي.

وتقول تقديرات المعهد أيضا إن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس الاثنين 29ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 40ر1، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لـ 3ر1 شخص آخر في المتوسط.

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