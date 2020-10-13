ألمانيا تحذر تركيا من الاستفزاز في شرق المتوسط

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء إن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.

وحث ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

وأبحرت سفينة تركية أمس الاثنين لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديدة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.

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