كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة تمول لقاحات كورونا

المصدر: رويترز

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات كورونا من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.

وتتعاون المنظمة مع التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات "غافي، ضمن برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى شراء ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللقاح الناجح سيتطلب جرعة واحدة أو جرعتين لسكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار شخص.

ويمكن للدول المشاركة في المشروع شراء اللقاحات من كوفاكس أو الحصول عليها مجانًا، إذا لزم الأمر.

وينص الاتفاق على توفير اللقاحات المعتمدة مبدئيًا لنسبة 3٪ من سكان البلدان المشاركة، بحيث تزيد بمرور الوقت إلى 20٪ من السكان الأكثر ضعفًا في كل بلد.

وغابت الولايات المتحدة والصين عن الاتفاقية، وأعلنت واشنطن أنها تفضل الدخول في اتفاقات ثنائية، علاوة على التركيز في توزيع اللقاح المضاد للوباء على سكانها، بينما أكدت الصين أنها مستمرة في التشاور مع منظمة الصحة العالمية.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 37 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى مليون و77 ألفا و858 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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