رغم احتجاج اليابان .. سفينتان صينيتان تقتربان من جزر متنازع عليها

المصدر: د ب أ

كرت اليابان اليوم الثلاثاء أن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني لم تغادرا ما تعتبره طوكيو مياهها الإقليمية قرب مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، رغم احتجاج اليابان.

وقال مسؤول في خفر السواحل الياباني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السفينتين الصينيتين بقيتا بالقرب من جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان لمدة طويلة على نحو قياسي منذ صباح الأحد، رغم أن السلطات اليابانية طلبت منهما مرارا الخروج من المنطقة.

وقدمت طوكيو احتجاجا لدى بكين بشأن السفينتين اللتين اقتربتا أيضا من قارب صيد ياباني، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وتتنازع الصين وتايوان أيضا على ملكية الجزر.

وتأتي الخطوة الصينية بعد أيام من سفر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اليابان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي .

كما أجرى بومبيو وموتيجي محادثات مع وزراء خارجية الهند وأستراليا في طوكيو ، واتفقت الدول الأربع على تعزيز التعاون حيث كثفت الصين مطالبها الإقليمية في كل من بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

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