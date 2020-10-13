ترامب ليس معديا وفحوصاته سلبية

المصدر: رويترز

قال طبيب البيت الأبيض اليوم إن نتائج فحوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية وإنه ليس معديا للآخرين.

وأكد الطبيب، أن النتائج التي تشير إلى أن ترامب ليس معديا تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضاف الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، إن اختبار ترامب كان سلبيا في أيام متتالية وفقا لمختبرات أبوت.

وقال إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

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