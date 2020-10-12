حملته الانتخابية تطمئن الناخبين.. بايدن لم يصب بكورونا

المصدر: رويترز

قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في بيان مقتضب اليوم الاثنين إن نتائج الفحوص التي خضع لها لتحديد إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

ونائب الرئيس السابق موجود حاليا في ولاية أوهايو ضمن فعاليات حملته الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن قبل 10 أيام عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم الاثنين أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى.

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