بريطانيا تأمل بالسيطرة على كورونا بحلول عطلة عيد الميلاد

المصدر: رويترز

قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن اليوم الاثنين إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تحتاج إلى فرض المزيد من القيود للسيطرة على انتشار كوفيد-19 مشيرا إلى أن خطر انتقال العدوى يزيد في الحانات والمطاعم والملاهي الليلية.

وأضاف دودن لمحطة سكاي "الهدف من تلك الإجراءات هو السيطرة على انتشار الفيروس.. الغرض من التحول لنظام متدرج هو تنفيذ إجراءات للسيطرة على الفيروس في المناطق الأكثر تضررا".

وأشار إلى أنه يأمل في السيطرة على التفشي بحلول عطلة عيد الميلاد أو قبل ذلك.

وقال "بالطبع الأمر يشكل تحديا صعبا للناس... الإجراءات التي نتخذها لها تأثير سيء على الصحة ولها تأثير سيء على الاقتصاد لكن في النهاية من الأفضل فعل ذلك بدلا من السماح للفيروس بالخروج عن السيطرة".

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