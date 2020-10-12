الهند تسجل أقل من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ سبتمبر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 66 ألفا و 732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أن هذه أول مرة يتم فيها تسجيل حالات إصابة يومية أقل من 70 ألف حالة منذ الأول من سبتمبر الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 7 ملايين و120 ألفا و 538 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 71 ألفا و 559 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 816 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 109 آلاف و150 حالة.

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