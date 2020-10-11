كورونا يبقى على الأوراق النقدية 4 أسابيع

المصدر: د ب أ

كشفت دراسة حديثة عن أنه بإمكان فيروس كورونا المستجد البقاء على الأوراق النقدية لأربعة أسابيع.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز الأسترالي للتأهب لمواجهة الأمراض أن الفيروس قد يظل معديا لأسابيع على الأوراق النقدية والزجاج والأسطح الشائعة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وكشفت الدراسة عن أن الفيروس يمكن أن يبقى لمدة 28 يوما على الأسطح الملساء مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة، أو 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت) .

ويقارن ذلك بالبقاء 17 يوما لفيروس الأنفلونزا.

وقالت ديبي إيجلز، نائبة مدير المركز: "تُظهر نتائجنا أن الفيروس يمكن أن يظل معديا على الأسطح لفترات طويلة، مما يعزز الحاجة إلى الممارسات الجيدة مثل غسل الأيدي بانتظام وتطهير الأسطح".

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