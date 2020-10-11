استطلاع: 7 من كل 10 بريطانيين يؤيدون فرض الإغلاق بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أظهر استطلاع رأي أجرته "إبسوس موري" لأبحاث السوق أن سبعة من كل عشرة بريطانيين يدعمون فرض إغلاق محلي في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما يدعم 68% فرض مثل هذه القيود في المناطق التي يعيشون بها إذا لزم الأمر.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد استندت نتائج الاستطلاع إلى مقابلات تم إجراؤها مع ما يقرب من 1900 شخص خلال يومي التاسع والعاشر من تشرين أول/أكتوبر الجاري، قبل إعلان محتمل عن تشديد تدابير مكافحة كورونا خلال الأيام القادمة.

وأظهر الاستطلاع وجود دعم واسع لفرض قيود على التجمعات، حيث أيد 63% قصر العدد المسموح لهم بالتجمع إلى ستة، من أسرتين فقط، بينما أيد ستة من كل عشرة فرض حظر على كافة صور السفر في المملكة المتحدة وخارجها.

إلا أنه يبدو أن الرأي العام البريطاني منقسم إلى حد ما بشأن إغلاق كافة المطاعم والحانات والبارات، حيث يدعم الإغلاق 43% بينما يعارضه 37% . وتكرر الأمر نفسه عندما تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم في الاتجاه نحو إغلاق وطني كامل، حيث عارضه 40% بينما أيده 43% .



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