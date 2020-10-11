ألمانيا تسجل 3483 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وكان عدد الإصابات الجديدة التي يتم تسجيلها يوميا قفز من 2828 حالة إلى 4058 حالة إصابة جديدة من الأربعاء إلى الخميس الماضيين، ثم ارتفع إلى 4516 حالة جديدة أول أمس الجمعة. وسجل المعهد أمس السبت 4721 حالة إصابة جديدة.

ووفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 322864 حالة إصابة على الأقل، وارتفع عدد حالات الوفاة بإجمالي 11 شخصا مقارنة بما تم تسجيله أمس السبت، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 9615 حالة.

وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع عدد إعادة إنتاج الإصابة بالعدوى أمس السبت إلى 42ر1، بعدما كان يبلغ 34ر1 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى 4ر1 شخص آخر في المتوسط.

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