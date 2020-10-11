الهند ثاني دولة بالعالم تسجل أكثر من 7 ملايين إصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

أصبحت الهند ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بكوفيد -19 اليوم الأحد، مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا بوتيرة سريعة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات7 ملايين و 53 الفا و 806 إصابات جديدة منذ يوم السبت، بحسب نشرة صادرة عن وزارة الصحة الاتحادية. وشهدت البلاد خلال نفس الفترة وفاة 918 حالة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 108 الاف و334 حالة.

وانتشر الفيروس بوتيرة مقلقة في الهند منذ أن بدأت السلطات في تخفيف الإغلاق الصارم في نهاية مايو الماضي.

وتم الإبلاغ عن أول حالة اصابة بكوفيد-19 في الهند في 30 يناير ووصل العدد إلى أول مليون حالة في 16 تموز/يوليو. وكان الانتشار متسارعا منذ ذلك الحين، حيث أضيفت 6 ملايين حالة في أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن حالات الشفاء الجديدة من مرضى كوفيد-19 في الهند تجاوزت الاصابات الجديدة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

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