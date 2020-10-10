إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 861.112 إصابة

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 861 ألفا و112حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32 ألفا و929 حالة. وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 36 أسبوعا.

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