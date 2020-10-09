فرنسا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قفز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة إلى أكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم "الجمعة".

وسجلت الوزارة 20330 حالة إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 691 ألفا و977 حالة.

ورصدت الوزارة أكثر من 18 ألف حالة إصابة يومية جديدة خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 109 وفيات إلى 32630 في المجمل وذلك في أكبر عدد وفيات خلال أسبوع.

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