مسؤول يستبعد عودة ترامب لحملته الانتخابية قبل الاثنين

المصدر: رويترز

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم "الجمعة" إن من المستبعد أن يعود الرئيس دونالد ترامب لمواصلة حملته الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع مثلما كان يأمل، وإنه سيعود على الأرجح يوم "الاثنين".

كان ترامب، الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد قال مساء "الخميس" إنه يأمل في عقد تجمعات انتخابية في فلوريدا يوم "السبت" وفي بنسلفانيا يوم "الأحد"، لكن مساعدين له قالوا إن الترتيبات لإقامة فعاليات خلال مثل هذه المدة القصيرة جعلتها صعبة التنفيذ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز