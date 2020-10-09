الأميرة البريطانية صوفي تدخل العزل بعد مخالطة مصاب بكورونا

المصدر: رويترز

أعلن قصر بكنغهام اليوم "الجمعة" أن الأميرة صوفي، كونتيسة ويسكس وزوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، عزلت نفسها في منزلها بعدما خالطت شخصا تبين إصابته بمرض كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم القصر إن الأميرة (55 عاما) لم تظهر عليها أي أعراض لكنها عزلت نفسها اتباعا لتعليمات الحكومة. وأضاف أنها لم تخالط أي من أفراد الأسرة المالكة منذ ذلك الحين.

وتزوجت صوفي، وهي مديرة علاقات عامة سابقة، الأمير إدوارد في 1999 ولديهما ابن وابنة.

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