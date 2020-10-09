ألمانيا تسجل أكثر من 4500 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4516 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات اليومية بشدة من 2828 إصابة جديدة أول أمس الأربعاء إلى 4058 إصابة جديدة أمس الخميس.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي.

وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 314 ألفا و660 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9589 حالة، بزيادة قدرها 11 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وبلغ عدد المتعافين نحو 271 ألفا و800 حالة.

ويرصد المعهد الآن زيادة طفيفة في عدد مرضى "كوفيد-19" الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه يُجرى حاليا علاج 487 مصابا بالفيروس في العناية المركزة حتى أمس الخميس، من بينهم 239 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. وقبل أسبوع أول أكتوبر كان عددهم 362 مريضا، من بينهم 193 مريضا على أجهزة تنفس اصطناعي، وفي الأسبوع السابق له سبتمبر كان يبلغ عددهم 296 مريضا (166 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي).

ولا يزال هناك حوالي 8500 سرير من أصل 30 ألفا و540 سريرا في العناية المركزة متوفرة حاليا في المستشفيات الألمانية.

وفقًا لبيانات المعهد، ارتفع معدل الاختبارات الإيجابية مؤخرا بشكل حاد وبلغ 1.64% في الاسبوع الأربعين التقويمي سبتمبر - 2 أكتوبر، وبلغ الأسبوع الذي سبقه 1.22%، والأسبوع السابق لذلك 1.16%.

ومع ذلك، انخفض عدد الاختبارات بشكل طفيف إلى حوالي 1.096 مليون اختبار في الأسبوع الأربعين. وكان يبلغ في الأسبوع السابق له حوالي 1.168 مليون اختبار.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 1.17 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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