أوكرانيا تسجل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

المصدر: رويترز

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 5804 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 5397 إصابة أمس الخميس.

وقفزت الحصيلة اليومية في أوكرانيا إلى مستوى قياسي لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 250538 و4779 وفاة، منها 89 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودفع الارتفاع في الإصابات الجديدة الحكومة إلى تمديد إجراءات الإغلاق حتى نهاية أكتوبر.

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