إيران تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 4392 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا تسجل إيران للمرة الثالثة هذا الأسبوع حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 488 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27 ألفا و 888 حالة، بعد تسجيل 230 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4335 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 399 ألفا.

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