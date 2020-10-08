مناظرة حامية الوطيس بين "بنس" و"هاريس" بعد قليل

المصدر: د ب أ

يستعد المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي لمناظرة ستقام صباح اليوم الخميس (ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي)، ومن المرجح أن تركز على صحة الرئيس دونالد ترامب بعد إصابته وإصابة عدد من القريبين منه بفيروس كورونا.

وتأتي مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

ومن المتوقع أيضا أن يتم التركيز خلال المناظرة على تعامل ترامب مع جائحة كورونا، والتي تسببت في وفاة أكثر من 211 ألفا و500 شخص في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس عادة ما يكون لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما وخرج من المستشفى يوم الاثنين بعدما دخل إليه للعلاج من إصابته بكورونا، في حين أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، ما يزيد من احتمال أن يضطر بنس أو هاريس لتولي منصب الرئيس.

وقد خضع الاثنان لاختبار كورونا خلال الأيام الماضية وجاءت النتيجة سلبية.

ومن المقرر أن يتم الفصل بين بنس وهاريس بواسطة زجاج شبكي على مسافة أكثر من ثلاثة أمتار على منصة النقاش لمنع أي انتشار محتمل لفيروس كورونا.

وستدير المناظرة التي تستمر 90 دقيقة، سوزان بيغ، مديرة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداي" بواشنطن.

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