قرار جديد حول الكمامات في إيطاليا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا ألزمت السكان اعتبارا من اليوم الأربعاء بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وأعلنت الوزارة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.

وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين لكن ظلت الأعداد أقل بكثير من المسجلة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير .

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