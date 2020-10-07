بولندا تحطم رقمها القياسي بإصابات بكورونا

المصدر: د ب أ

حطمت بولندا مرة أخرى رقمها القياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث أكدت 3003 حالات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وتم تسجيل 75 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، حيث حذر المتحدث باسم وزارة الصحة، وجسيسه اندروسيويسز خلال مؤتمر صحفي من "ارتفاع إلى حد ما" في حصيلة الوفيات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث أن السلطات ربما توسع عدد ما تسمى بالمناطق الصفراء والحمراء، التي يتم فيها تطبيق قيود إضافية ضد فيروس كورونا، مثل ارتداء كمامات في الأماكن العامة.

ويتم تصنيف 51 مقاطعة في بولندا حاليا بوصفها مناطق صفراء وحمراء، لكن بدءا من السبت المقبل، يمكن أن يزيد هذا العدد إلى أكثر من 100، مما يعني أن ثلث البلاد تقريبا سيفرض عليها قيودا إضافية.

وتابع المتحدث أنه من شبه المؤكد أن يتم إعلان العاصمة وارسو منطقة صفراء بدءا من السبت المقبل.

وسجلت بولندا حتى الآن 107 آلاف و319 حالة إصابة بفيروس كورونا و2792 حالة وفاة بسبب الفيروس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز