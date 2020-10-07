إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 825 ألفا و410 حالات والوفيات 32486

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 825 ألفا و410 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32486 حالة. وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الأربعاء.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز