أوكرانيا تسجل 4753 إصابة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية

المصدر: رويترز

ال مجلس الأمن القومي الأوكراني اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت حصيلة يومية قياسية من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 4753 حالة، ارتفاعا من الحصيلة القياسية السابقة المسجلة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول والبالغة 4661.

وأضاف المجلس أن 239337 حالة إصابة سُجلت في المجمل في أوكرانيا حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول و4597 حالة وفاة منها 77 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في أواخر سبتمبر أ وأوائل أكتوبر بشدة متجاوزة أربعة آلاف حالة مما دفع الحكومة لتمديد أجل إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول.

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