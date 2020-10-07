أرمينيا: تركيا تسعى إلى مواصلة الإبادة الجماعية في ناجورنو قرة باغ

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن أفعال تركيا وأذربيجان تصل إلى حد "هجوم إرهابي" فيما يتعلق بإقليم ناجورنو قرة باغ يشكل جزءا من مواصلة الإبادة الجماعية للأرمن.

وأضاف باشينيان في تصريحات لسكاي نيوز "ما نواجهه هو هجوم آذري-تركي دولي إرهابي".

وتابع قائلا "بالنسبة لي، لا شك في أن هذه سياسة استمرار للإبادة الجماعية للأرمن وسياسة لإعادة الإمبراطورية التركية".

وتشير الإبادة الجماعية للأرمن إلى مقتل 1.5 مليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1915 و1923.

وتقر تركيا بأن كثيرا من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية قتلوا في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها ترفض الأرقام وتنفي أن تكون عمليات القتل نُفذت بطريقة ممنهجة وتمثل إبادة جماعية.

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