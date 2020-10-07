إصابات كورونا في الهند ترتفع إلى 6.76 مليون إصابة

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 72049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6.76 مليون حالة في المجمل.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 986 إلى 104555.

وكان عدد الوفيات تجاوز مئة ألف يوم السبت لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.

وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز