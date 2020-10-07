18 مليار دولار مساعدات الأمم المتحدة لـ 117 مليون شخص العام الماضي
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن المنظمة الدولية قامت بتعبئة وتنسيق مساعدات إنسانية بقيمة 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن تلك المساعدات شملت 117 مليون شخص من المحتاجين.
وقال: "تساعد الأمم المتحدة في إنقاذ ملايين الأرواح على مدار الساعة حول العالم".
جاءت تغريدة غوتيريش مرفقة بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة للعام 2020 بشأن عمل المنظمة.
تعليقات