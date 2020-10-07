18 مليار دولار مساعدات الأمم المتحدة لـ 117 مليون شخص العام الماضي

المصدر: د ب أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن المنظمة الدولية قامت بتعبئة وتنسيق مساعدات إنسانية بقيمة 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن تلك المساعدات شملت 117 مليون شخص من المحتاجين.

وقال: "تساعد الأمم المتحدة في إنقاذ ملايين الأرواح على مدار الساعة حول العالم".

جاءت تغريدة غوتيريش مرفقة بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة للعام 2020 بشأن عمل المنظمة.

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