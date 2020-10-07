قفزة حادة في وفيات كورونا اليومية بموسكو

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الثلاثاء تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا في موسكو، ما يمثل ارتفاعا كبيرا لهذا المؤشر على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالفيروس في المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 41 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، حسب قناة روسيا اليوم.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5442 شخصا، بعد أن كانت 5401 في الإحصائية السابقة.

وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ 18 يونيو وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر في مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في موسكو، التي سجلت في إحصائية يوم 3 أكتوبر 29 حالة، وفي 4 أكتوبر 27، وفي 5 أكتوبر 31.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفش لفيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 311559 إصابة مؤكدة، بينها 255100 حالة شفاء.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات الثلاثاء عن تسجيلها 11615 إصابة و188 وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز