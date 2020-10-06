إيران تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 4151 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا تواصل إيران لليوم الثاني تسجيل الأرقام القياسية لإصابات كورونا، بعدما كانت أعلنت أمس تسجيل 3902 في الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وكان هذا هو أعلى عدد يومي لإصابات كورونا تسجله البلاد منذ ظهور الفيروس بها.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 479 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27 ألفا و 419 حالة، بعد تسجيل 227 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن 4200 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 394 ألفا.

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