بيلوسي عن ترامب بعد خروجه من المستشفى: إنه مدمر وخطر

المصدر: رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي امس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا في البلاد، قائلة إن سياساته عرضت الأمريكيين للخطر.

وأضافت "عليه ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطر للغاية على البلاد".

وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها تأمل بأن يكون الأطباء هم من اتخذوا قرار أمس الاثنين بخروج ترامب من المستشفى. وقال الأطباء فيما بعد إنه سيحصل على رعاية طبية جيدة في البيت الأبيض.

وأبلغت بيلوسي شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) بأن ترامب يمكن أن يعاني من عواقب طويلة المدى. وقالت إن بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض، حيث أصيب العديد من مساعدي ترامب بالمرض، " غير ناجح على ما يبدو".

وحث ترامب قبل مغادرته المستشفى أمس الاثنين الناس على عدم الخوف من المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون في جميع أنحاء العالم وتسبب في دمار اقتصادي واجتماعي.

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