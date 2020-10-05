طبيب ترامب: الرئيس ربما لم يتجاوز مرحلة الخطر

المصدر: رويترز

قال شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إن الحالة الصحية لترامب أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخط بعد مرحلة الخطر في المرض.

وأضاف كونلي في مؤتمر صحافي "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية... أوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى" مشيراً إلى أن ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية.

وقال "على الرغم من أنه لم يتجاوز مرحلة الخطورة في مسار إصابته بالمرض، أنا والفريق موافقون على أن كل الفحوص والأهم حالته السريرية تدعم عودته بأمان للمنزل حيث سيكون أيضا محاطا برعاية طبية على مستوى عالمي على مدار الساعة".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز