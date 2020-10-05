نيويورك تعتزم إغلاق المدارس في 9 مناطق

المصدر: د ب أ

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو أنه سوف يتم إغلاق المدارس في تسع مناطق بالولاية تشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحافي اليوم "الاثنين"، قال كومو إن المدارس التي سوف يتم إغلاقها تقع في "بؤر إصابة" في أحياء بروكلين وكوينز، التي بلغ معدل الإصابة بالفيروس فيها نحو ثلاثة بالمئة.

وأضاف: "يتعين مهاجمة هذه البؤر".

وهدد كومو بإغلاق المؤسسات الدينية التي لا توافق على تنفيذ الضوابط التي فرضتها سلطات الولاية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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