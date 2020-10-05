البيت الأبيض يكشف موعد مغادرة ترامب المستشفى

المصدر: د ب أ

أعرب رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز عن تفاؤله بإمكانية خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين، وشدد على أن ترامب "يواصل التحسن".

وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز"، قال ميدوز إن الفريق الطبي سيقيّم حالة ترامب خلال الصباح (بالتوقيت المحلي).

وأضاف في التصريح :"ما زلنا متفائلين بأنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم".

وكتب ترامب ما يقرب من 20 تغريدة في الصباح الباكر، معظمها عن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقد تسببت إصابته بفيروس كورونا في فتور حملته الانتخابية.

ولا تزال بعض الأمور المتعلقة بمرض ترامب غامضة. وقال الأطباء إن مستويات الأكسجين لدى الرئيس انخفضت مرتين وتلقى الأكسجين الإضافي مرة واحدة على الأقل. كما أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه لم يتم الكشف عن درجة حرارته.

وقال شون كونلي طبيب ترامب إن الفريق الطبي لا يزال ينتظر المزيد من الفحصوات بشأن رئتيه.

ويخضع ترامب لبرنامج علاجي لمدة خمسة أيام بعقار ريمديسيفير.

وكان تم نقل ترامب الجمعة الماضية إلى مركز والتر ريد الطبي القريب من واشنطن وسط قلق من أطبائه ومساعديه.

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