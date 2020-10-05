كيم يتمنى لترامب شفاءً عاجلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس السبت، متمنيًا فيها له وللسيدة الأولى ميلانيا ترامب الشفاء العاجل من كوفيد -19، حسبما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاءت الرسالة بعد يوم من نشر ترامب على تويتر ما يفيد إصابته هو وزوجته بالفيروس.

ونقلت "يونهاب" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن كيم قال في الرسالة إنه "سمع النبأ المفاجئ" عن إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إنه "قدم تعاطفه للرئيس وأسرته". وأضافت أنه "كان يأمل بصدق أن يتم شفائهما في أقرب وقت ممكن. وتمنى أن يتغلبا عليه بالتأكيد وبعث إليهما بتحياته الحارة".

وهذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها كيم رسالة إلى رئيس أو زعيم بلد يتمنى له الشفاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم تبدِ كوريا الشمالية ردا يذكر على إصابة كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس هونوراس خوان أورلاند هيرنانديز، ورئيس غواتيمالا أليخاندرو جاماتي، ورئيس البرازيل زائير بولسونارو الذين أصيبوا بكوفيد-19.

ويشار إلى أن كيم وترامب تبادلا عدة رسالات قبل وبعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو العام 2018.

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