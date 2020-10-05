خلل فنّي يقفز بإصابات كورونا اليومية في بريطانيا إلى 22961

المصدر: رويترز

شهدت بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بتسجيل 22961 حالة أمس الأحد بعدما قالت السلطات إن خللا فنيا حال دون نقل أكثر من 15 ألف نتيجة فحص إلى نظم الكمبيوتر في الوقت المحدد.

ومن المرجح أن تُلقي أنباء الخلل الفني بمزيد من الشكوك على سلامة نظام الفحص والتعقب، الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيكون الأول عالميا لكنه شهد سلسلة تأخيرات وانتكاسات.

ويمثل العدد المعلن أمس الأحد قفزة كبيرة مقارنة بحالات الإصابة المسجلة أول أمس السبت، التي بلغت 12872 حالة.

وأُعلنت أعداد أمس الأحد بعد ساعات من الموعد المقرر، وذلك عقب صدور بيان من السلطات الصحية بانجلترا بشأن المشكلة الفنية.

وقالت الهيئة العامة للصحة بانجلترا إن "الأعداد الواردة أمس وأول أمس كبيرة بسبب تراكم الحالات الواردة في عملية التسجيل الإجمالي".

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