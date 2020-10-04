فرنسا تسجل رقماً مرتفعاً جديداً في إصابات كورونا

المصدر: رويترز

سجلت فرنسا اليوم "الأحد"، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة رقماً مرتفعاً جديداً في عدد الإصابات اليومية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 619190 شخصا بعد تسجيل 12565 حالة جديدة، لكنه بالرغم من ذلك يقل عن الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16972.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

وأفادت الوزارة بأنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، تم تسجيل 4264 حالة جديدة في المستشفى، بما في ذلك 893 في وحدات العناية المركزة.

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