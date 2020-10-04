إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 7 ملايين

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 7. 0 % حتى الساعة الثالثة والنصف صباحا، بتوقيت نيويورك مقارنة بنفس الفترة في اليوم السابق، لتصل إلى 38. 7 ملايين شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتجاوزت الزيادة على الصعيد الوطني متوسط الزيادة اليومية وهي 0.6% على مدار الأسبوع الماضي

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حيث بلغت 829 ألفا و945، بزيادة 0.4% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.

وشهدت مونتانا زيادة 6ر3% في عدد الإصابات مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 14 ألفا و356.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 74 شخصا بها.

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