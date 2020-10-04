إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 300 ألف حالة

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 300 ألف و27 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9531 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 260 ألفا و916 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.

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