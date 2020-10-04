كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 الفا و 91 حالة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بمقدار حالة واحدة ليصل الإجمالي إلى 421 حالة.

وزاد عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة حالة واحدة إلى 105 حالات.

وارتفع عدد حالات الشفاء 58 حالة عن اليوم السابق ليبلغ الإجمالي 21 الفا و 845 حالة.



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