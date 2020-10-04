بريطانيا تسجل 12872 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

سجلت بريطانيا 12872 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق مع إنحاء الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات وإعلان أن الأعداد ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة إن مشكلة فنية أخرت نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وأضاف "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة".

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