أيرلندا تشهد "زيادة كبيرة" في إصابات كورونا

المصدر: رويترز

قال كبير أطباء أيرلندا بالإنابة السبت إن أيرلندا تشهد "زيادة كبيرة" في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد تسجيل أعلى عدد يومي من حالات الإصابة اليومية منذ أواخر أبريل.

وشهدت أيرلندا مثل معظم دول أوروبا زيادة مطردة في الإصابات منذ نهاية يوليو وشددت القيود نتيجة لذلك والتي شملت حظر تناول الطعام في جميع الصالات المغلقة بالمطاعم ومعظم الرحلات من وإلى العاصمة دبلن.

وكانت الحالات الجديدة المسجلة اليوم السبت والتي بلغت 613 حالة أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية منذ أواخر أبريل عندما كانت البلاد لا تزال في حالة عزل عام كامل.

وتوفي عشرة أشخاص آخرين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1810 حالات.

وقال رونان جلين كبير أطباء أيرلندا بالإنابة في بيان "الأرقام التي تم تسجيلها اليوم وعلى مدى الأسبوع الماضي تمثل زيادة كبيرة في ملف كوفيد-19 في أيرلندا".

وحث جلين كل من تجاوز السبعين من العمر والمعرضين طبيا للإصابة بكوفيد-19 على تقليص عدد من يلتقون بهم إلى مجموعة أساسية صغيرة جدا من أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية أو الأصدقاء ولوقت قصير.

وسجلت أيرلندا أكثر من 100 إصابة بين كل 100 ألف شخص خلال الأربعة عشر يوما الماضية لتحتل المركز السادس عشر في أعلى معدل إصابة بكوفيد-19 من بين 31 دولة أوروبية يتابعها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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