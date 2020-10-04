إصابات كورونا اليومية بفرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا

المصدر: رويترز

أعلنت فرنسا السبت نحو 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بزيادة نحو 5000 إصابة عن اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 606625 بعد تسجيل 16972 حالة جديدة وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16096.

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32198 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة.

وجرى تسجيل 4087 حالة إصابة جديدة لأشخاص دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية، منهم 849 في وحدات العناية المركزة. وهذه الأرقام مستقرة نسبيا مقارنة بالتقرير السابق الذي صدر أمس الجمعة.

وزاد معدل من أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا إلى 7.9 بالمئة من 7.7 بالمئة أمس.

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