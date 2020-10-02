إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ

المصدر: د ب أ

ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل.

وأضاف كونتي، في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للاتحاد الأوروبي: "تدرس الحكومة اقتراحاً بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل".

وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة، وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية.

وحالة الطوارئ الحالية من المقرر أن تنقضي في 15 أكتوبر الجاري.

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