ظهور نتيجة فحص نائب الرئيس الأمريكي وزوجته

المصدر: د ب أ

أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقاً لما ذكره السكرتير الصحفي، ديفيد أو مالي.

وقال أو مالي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما كان معتاداً منذ أشهر، يخضع نائب الرئيس بنس لاختبار كوفيد-19، يومياً. هذا الصباح، أثبتت الاختبارات عدم إصابة نائب الرئيس ولا السيدة الثانية بمرض كوفيد-19".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته على "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

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